Am Nassfeld in Kärnten gewann die Weststeirerin Lisa Zaff bei der Skibob-WM Silber und Bronze in Super-G und Slalom.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lisa Zaff fuhr bei der WM in Kärnten zu Silber und Bronze © GEPA

Erfolgreich war die junge Voitsberger Sportlerin Lisa Zaff vor Kurzem bei der bereits 40. Skibob-Weltmeisterschaft am Nassfeld im Kärntner Gailtal. Am Gartnerkofel fuhr die 30-jährige Köflacherin im Super-G zu Silber und staubte auch im Slalom eine Bronzemedaille ab. Nur 16 Hundertstel fehlten der WM-Zweiten im Super-G auf die neue Weltmeisterin, die Tschechin Aneta Havlickova. Hinter Zaff landete Havlickovas Landsfrau Gabriela Jaskova. 50 Sportler und Sportlerinnen traten jeweils in den drei WM-Bewerben Riesentorlauf, Slalom und Super-G an.