Kleine Zeitung +

Neueröffnung So sieht der neue Abholmarkt in Voitsberg von innen aus

Donnerstagabend wurde der Abex-Abholmarkt am Forstweg in Voitsberg offiziell eröffnet. Der Großhändler für Installationsbetriebe hat in der Weststeiermark mehr als 3500 Artikel lagernd.