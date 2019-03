Kleine Zeitung +

Vier Feuerwehren im Einsatz Frau (21) stürzte mit Pkw in die eiskalte Kainach

In der Nacht auf Montag ereignete sich auf der B 70 in Söding-St. Johann ein schwerer Unfall: Eine Lenkerin hatte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und landete mit ihrem Wagen in der eiskalten Kainach. Die Frau konnte sich selbst retten.