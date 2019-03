Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Bezirk sollen die Leitungen künftig schnelleres Internet ermöglichen © APA

Ultraschnell soll das Internet in Zukunft auch in luftigen Höhe wie der Pack sein. Das ist die Vision des Regionalmanagements Steirischer Zentralraum. Deshalb bastelt der an einem „Masterplan“, um in allen Gemeinden der Bezirke Voitsberg und Graz-Umgebung den Breitbandausbau voranzutreiben. „So gut wie alle Ortszentren sind gut versorgt, das gilt aber nicht für manche Ortsteile und die Peripherie“, erklärt Bernd Gassler, Geschäftsführer des Steirischen Zentralraums.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.