Im Vorjahr begann eine Umfrage zur Neugestaltung des Areals bei der Therme Köflach. Am Mittwoch, dem 13. März, gibt es einen Infoabend.

Für den "Kurpark" Dechantteich werden noch Ideen gesucht © Andrea Kratzer

Zum Spazierengehen und Verweilen lädt das Areal rund um den Dechantteich bei der Therme Nova in Köflach jetzt schon ein. „Aber es hat noch Ausbaupotenzial“, meint Köflachs Bürgermeister Helmut Linhart schmunzelnd. Deshalb wurde im Vorjahr eine Umfrage zur Neugestaltung des „Kurparks“ gestartet. In der Therme und an mehreren Stellen der Stadtgemeinde wurden Fragebögen aufgelegt. „Es gibt ja viele Gäste der Therme, die auch andere Kureinrichtungen besuchen. Diese Erfahrungen können auch für uns von Nutzen sein“, sagt Linhart.

