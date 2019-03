Anrainer haben sich beschwert, jetzt klärt Jungunternehmer Heiko Rauth auf: Deshalb lagert in seinem Garten in Bärnbach Elektroschrott. In Maria Lankowitz regt hingegen Sperrmüll auf, der bei der Müllinsel abgeladen wird.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heiko Rauth verwertet in Bärnbach elektronische Abfälle – und zieht an einen größeren Standort um © Simone Rendl

Ansehnlich sind die Berge aus Elektroschrott in einer Wohnsiedlung in Bärnbach nicht. Dieser Meinung sind zumindest einige Anrainer, die sich von Abfallsammler und -verwerter Heiko Rauth gestört fühlen. Im April 2016 hat der heute 23-Jährige sein Unternehmen gegründet, er verwertet seitdem Altmetalle aus dem Bezirk. „In den zwei Jahren, in denen ich das Unternehmen aufgebaut habe, hat sich mein Arbeitspensum stetig vermehrt“, so der Jungunternehmer. „Ich mache alles alleine, bekomme nur ab und zu Hilfe von meinem Vater.“