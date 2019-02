Im Jahr 2021 könnten der Landesfeuerwehr-Leistungsbewerb in Mooskirchen und der Landesjugend-Leistungsbewerb in Voitsberg stattfinden.

Bei den Leistungsbewerben geben die Feuerwehrleute alles © Thomas Wieser

Gleich zwei Großveranstaltungen der Feuerwehr könnten im Jahr 2021 im Bezirk über die Bühne gehen. Am 25. und 26. Juni finden der Landesfeuerwehr-Leistungsbewerb sowie der Landesfeuerwehrtag statt. Der Termin ist fix – als Austragungsort wirft sich Mooskirchen ins Rennen. Mit Großveranstaltungen hat man in der Gemeinde Erfahrung, 2001 fand das landesweite Zeltlager der Jugendfeuerwehr in Mooskirchen statt. 2004 gab es hier das Landes-Seniorentreffen.