Am Sonntag, dem 24. Februar, wurden die Mitglieder der FF Voitsberg zu einem Unfall in die Bahnhofstraße gerufen. Verletzt wurde niemand. Weil Betriebsmittel ausflossen, musste das Auto geborgen und an einem befestigten PLatz abgestellt werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Voitsberg barg den Wagen in der Bahnhofstraße © FF Voitsberg/Walter Ninaus

Die Freiwillige Stadtfeuerwehr Voitsberg wurde am Sonntag, dem 24. Februar, um 08.35 Uhr zu einer Fahrzeugbergung in die Bahnhofstraße in Voitsberg gerufen. Ein verunfallter PKW stand an einem öffentlichen Parkplatz und verlor Betriebsmittel.