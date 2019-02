Die Marktgemeinde Edelschrott npositioniert sich als Bildungsstandort und freut sich über die steigende Zahl an Leuten, die in die Gemeinde im Südwesten ziehen.

Das Rüsthaus in Edelschrott wird heuer adaptiert, unter anderem werden die Einfahrtstore vergrößert © Rainer Brinskelle

Den Fokus auf die Bildungseinrichtungen legt man in der Marktgemeinde Edelschrott. „Wir haben da ordentlich investiert“, erzählt Bürgermeister Georg Preßler (ÖVP). So ist es gelungen, die Zahl der Schützlinge im Kindergarten von 20 auf 50 zu erhöhen. „Heuer wollen wir die dritte Halbtagesgruppe, die aktuell nur als Provisorium läuft, in den Regelbetrieb bringen“, definiert Preßler als Ziel. Damit wär auch die Nachmittagsbetreuung sichergestellt.

