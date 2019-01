In Kainach verendete eine Kuh beim Kalben. Tierarzt war keiner verfügbar. Für Notdienst der Veterinäre ist keine Einigung in Sicht.

Bei einer Geburt mit Komplikationen verendeten in Kainach Kalb und Mutterkuh (Symbolfoto) © Jürgen Fuchs

Ein dramatischer Vorfall hat sich vor Kurzem in Kainach bei Voitsberg ereignet. Eine trächtige Kuh hat an einem Wochenende gekalbt. Bei der Geburt traten jedoch Komplikationen auf, wie Bürgermeister Viktor Schriebl, selbst Landwirt, schildert: „Es war eine Totgeburt. Aber letztlich musste auch die Mutterkuh notgeschlachtet werden.“ Ärgerlich sei, dass wegen des fehlenden Tierärzte-Notdienstes kein Veterinär verfügbar gewesen sei. „Gerhard Planner haben wir erreicht, der war in Wien. Die Tierklinik in Rosental betreut nur Kleintiere und sonst war für den betroffenen Landwirt niemand erreichbar.“

Appell an die Politik

Der Vorwurf richte sich nicht gegen die Veterinäre, betont der Bürgermeister, sondern sei ein Appell an die Politik. „Hier müssen rasch die notwendigen gesetzlichen Vorgaben geschaffen werden. Man stelle sich nur vor, dass an einem Wochenende oder feiertags die Rindergrippe ausbricht und kein Tierarzt verfügbar ist. Das wäre für einen Betrieb existenzbedrohend“, so Schriebl. Die zuständigen Landesräte Johann Seitinger (Agrar) und Anton Lang (Tierschutz) habe er von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt. „Auf der einen Seite wird von Landwirten gefordert, dass sie sich an den Tierschutz halten, auf der anderen Seite ist aber die veterinärmedizinische Versorgung nicht gesichert“, so Schriebl. Die Auswirkungen des fehlenden Notdienstes seien vor allem in den Landgemeinden zu spüren.

Im letzten Jahr waren bei mir am Wochenende nur zwei von 100 Fällen richtige Notfälle. Gerhard Planner

Auch Planner, der als Sprecher der weststeirischen Tierärzte agiert, kritisiert die Haltung der Politik: „Andere Sparten der Medizin bekommen finanzielle Unterstützung, um einen Wochenenddienst aufrecht zu erhalten, weil die Gemeinden einen Betrag an die Krankenkasse einzahlen. Für die Veterinärmedizin wird dieser Aufwand nicht für nötig erachtet.“ Darum seien Wochenenddienste inzwischen finanziell nicht mehr stemmbar. „Wir können das zusätzlich benötigte Personal aus eigener Tasche seit der Änderung des Arbeitszeitgesetzes nicht mehr bezahlen.“

Neue Webseite

Trotzdem will der Tierarzt die Lage im Bezirk verbessern: „Wir planen jetzt, eine Webseite zu erstellen, auf der alle Tierärzte mit ihrem Fachgebiet gelistet sind, sodass im Notfall durchgerufen werden kann.“ Den Fall um die Mutterkuh bedauert Planner, sagt aber: „Wahrscheinlich hat die betroffene Person nicht bei allen Ärzten angerufen, denn drei Kollegen, die einsatzbereit gewesen wären, sind nicht kontaktiert worden.“

Nicht nur das Geld fehle den Tierärzten, auch ihre Arbeit werde zunehmend eingeschränkt. „Das Land fördert Besamungstechniker, auf die Bauern zurückgreifen. Früher war das unsere Arbeit und wir haben die Tiere dann auch weiterhin betreut. Dadurch gehen uns viele Betätigungsfelder verloren und die Bauern kontaktieren uns in Notfällen meist erst, wenn es beinahe zu spät ist“, so Planner. „Wunder können wir leider noch keine vollbringen.“