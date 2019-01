Facebook

Sissi, Franzi, Maxi, Babsi und Ernsti bereiten eine Ausstellung zum Jubiläum der Republik vor © Landestheater Tirol

Fünf Frauen planen eine Ausstellung zum Jubiläum der Republik. Doch ein schlimmer Sturm wirbelt wichtige Exponate durcheinander und die Kuratorinnen wühlen nicht mehr nur in einhundert Jahren österreichischer Geschichte, sondern auch in wesentlichen Fragen der Gegenwart. So viel zum Inhalt des Stücks „Die Österreicherinnen“, das vergangenes Wochenende unter der Regie des Weststeirers Felix Hafner am Tiroler Landestheater Premiere feierte.

