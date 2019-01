Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Bürgermeister Kurt Riemer und Bernd Osprian sind guter Dinge © Kirin Kohlhauser

Wie berichtet, hat die Gemeindeabteilung des Landes die steirischen Kommunen in vier Kategorien eingeteilt, beurteilt nach deren Bonität: Für die Platzierung jeder Gemeinde sind etwa Rechnungsabschluss und Voranschlag maßgeblich.

In der vorletzten Kategorie (Typ 3) gelandet ist Maria Lankowitz. Das bedeutet, dass Gemeindeeinnahmen und -ausgaben auseinanderklaffen und gegengesteuert werden muss. Dabei ist der Voranschlag 2019 der Weststeirer im Ordentlichen sowie auch im Außerordentlichen Haushalt ausgeglichen bilanziert. „Wir sind durch Bedarfszuweisungen des Landes ausgeglichen“, erklärt Kurt Riemer (SPÖ), „in den vergangenen Jahren war das der ordentliche Haushalt aber auch ohne“. Trotzdem: „Wir haben keine Einnahmen, das ist ein geografisches Problem. Wir haben keinen Platz für Betriebe.“ Zudem verspürte Maria Lankowitz in den vergangenen beiden Jahren eine leichte Abwanderung. „Eine Gebarungsprüfung, die erst 2018 fertig geworden ist, hat ergeben: Wir wirtschaften ordentlich, aber es sind keine Einnahmen möglich.“ Beunruhigend sei der Status „Typ 3“ deshalb nicht für ihn. „Das ist seit Jahren bekannt bei uns.“