Die Einsatzkräfte aus dem Bezirk Voitsberg kamen auf der Sauna der Grimmingtherme ins Schwitzen © BFVVO

Nach anhaltenden starken Schneefällen in der Obersteiermark sind im gesamten Bereich Liezen mehrere Gemeinden und Ortsteile von der Außenwelt abgeschnitten. In einigen Gemeinden sind nun zusätzlich die Dächer von Gebäuden durch eine große Schneelast bedroht. In der Ramsau gingen sogar mehrere Lawine in den Ort ab, dabei wurde auch ein Hotel getroffen.