Donnerstag gegen 16 Uhr am Nachmittag wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall in Voitsberg alarmiert: Ein Pkw und ein Lkw waren zusammengestoßen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.

Der Lenker des Pkw wurde leicht verletzt © FF Voitsberg/Walter Ninaus

Donnerstag am Nachmittag kollidierte auf der Teigitschstraße in Voitsberg ein Pkw mit einem Lkw. Dabei wurde der Autofahrer leicht verletzt. Das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach, das mit einem Rettungswagen an der Unfallstelle vor Ort war, lieferte ihn ins LKH Voitsberg ein.

