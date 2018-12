In einer Kutsche, gezogen von Lipizzanern, war die achtjährige Valerie Gründl in Piber unterwegs. Das hatte sie sich vom Christkind gewünscht.

Mit den jungen Stuten, die im Lipizzanergestüt Piber zuhause sind, ging Valerie Gründl auf Schmusekurs © Katharina Siuka

"Pluto Wanda“ und „Pluto Capra“ legen sich ordentlich ins Zeug. Kraftvoll galoppieren die Lipizzaner über den schneebedeckten Waldweg, der an der Sonnenseite nach Piberegg führt. Die Kutsche, die die beiden Wallache ziehen, ruckelt über die tiefen Spuren im Boden. Valerie Gründl lacht. „Ich bin schon einmal mitgefahren, aber das war nicht so lustig, weil keine Lipizzaner die Kutsche gezogen haben. Ich will gar nicht mehr heim!“, ist sich die Achtjährige sicher. Denn ihr Wunsch ans Christkind ist bereits vor Heiligabend in Erfüllung gegangen: Die Grazerin durfte einige Stunden am Lipizzanergestüt Piber verbringen.

