Zeugenaufruf Dreiste Diebe stahlen Heizstrahler aus öffentlichem WC

Besonders dreiste Diebe waren kürzlich in Maria Lankowitz am Werk: Am helllichten Tag dürften sie zwei Frostwächter - eine Art Heizstrahler - aus der erst neu eröffneten WC-Anlage neben der Kirche gestohlen haben. Die Geräte wurden fachmännisch abgebaut.