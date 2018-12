Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die zweijährige Fabienne aus Voitsberg ist schon fleißig mit Schneeschaufeln beschäftigt © Katharina Siuka

Glatteiswarnung gibt die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am heutigen Donnerstag für den Bezirk Voitsberg aus. Denn in den Nachtstunden hat dichtes Schneetreiben in der Region eingesetzt, das sich im Laufe des Vormittages im Kernraum wieder verflüchtigt hat. Für die Feuerwehren im Bezirk verhielt sich der Morgen einsatzlos. "Wir hatten noch überhaupt keinen Einsatz", berichtet Bereichsfeuerwehrkommandant Christian Leitgeb, "es ist ruhig."

Leseraufruf

Trotzdem hat etwa die kleine Fabienne (2) aus Voitsberg am heutigen Donnerstagmorgen zur Schneeschaufel gegriffen, um die Einfahrt freizuräumen - damit ihr Papa mit dem Auto ausfahren konnte. Haben auch Sie Fotos vom Wintereinbruch in der Region geschossen? Dann senden Sie uns diese gerne zu: per Email an voired@kleinezeitung.at.

Schneetreiben in Köflach

ZAMG: Glatteiswarnung für den Bezirk Voitsberg Foto © Screenshot/https://warnungen.zamg.at