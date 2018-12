Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Andreas Ortner beim „Bergretter“-Dreh mit Martin Leutgeb, der aus den "Cop Stories" bekannt ist © Privat

Nach Soko Donau und Erik & Erika ist vor weiteren Film- und Fernsehprojekten. Andreas Ortner aus Söding-St. Johann, im Normalberuf als Immobilien- und Marketingdienstleister tätig, setzt sich vor der Kamera gekonnt in Szene. Am Donnerstag, dem 13. Dezember, ist er um 20.15 Uhr auf ZDF in der Folge „Letzte Hoffnung“ der beliebten Serie „Die Bergretter“ in einer kleinen Rolle als Sanitäter „Chris“ zu sehen.