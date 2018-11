Nach seinem Mittelfußknochenbruch kuriert sich Karateka Niklas Hörmann Zuhause aus. Und denkt schon an die kommenden Turniere.

Gleich bei seinem ersten Auftritt hängte sich Niklas Hörmann im April die Goldene als Staatsmeister um den Hals © Katharina Siuka

Karateka Niklas Hörmann ist scharf auf Edelmetall. Denn weder bei Europa-, noch bei Weltmeisterschaften konnte sich der Maria Lankowitzer bisher eine Medaille um den Hals hängen – für den ehrgeizigen 19-Jährigen ein Wermutstropfen, denn die fehlen ihm noch. „Es war in Madrid mein erster Antritt bei einer WM in der Allgemeinen Klasse unter 84 Kilo, die Qualifikation war mein Ziel. Aber wenn man schon dabei ist...“ Dann will man mehr.

