Viele Bewerbungen für den Obergestütsmeister in Piber. Ausschreibung für Generaldirektion der „Spanischen“ ist noch im Gang.

Elisabeth Gürtler und Max Dobretsberger (Mitte) verlassen das Unternehmen © Andrea Kratzer

Wir haben mehr als zehn Bewerbungen bekommen: Es sind internationale darunter und auch von Damen“, freut sich Geschäftsführer Erwin Klissenbauer über das Interesse an der Position des Obergestütsmeisters in Piber. Der Posten, der mit mehr Kompetenzen aufgewertet werden soll, wurde ausgeschrieben, weil Harald Neukam diesen auf eigenen Wunsch zurückgelegt hatte und ab Jänner als Schmied tätig sein wird. „Eine Kommission aus sechs Personen wird eine Vorauswahl treffen, danach kommt es zu einem Hearing.“ Klissenbauer hofft, dass es in der ersten Dezemberhälfte zu einer Entscheidung kommt.

