Das Ferienhaus eines Weizers in Hirschegg-Pack brannte am Donnerstagabend komplett nieder. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt, die Brandermittler sind im Einsatz.

Drei Feuerwehren waren im Einsatz (Sujetbild) © Jürgen Fuchs

Am Donnerstagabend brach aus bislang noch unbekannter Ursache in einem Ferienhaus aus Holz in Hirschegg-Pack ein Brand aus. Der Weizer, dem das Haus gehörte, war zum Zeitpunkt des Brandes nicht anwesend, das Gebäude stand leer. Drei Feuerwehren waren stundenlang damit beschäftigt, Glutnester zu löschen.