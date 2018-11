Im Rahmen der Styrian Challenge erarbeiten Schüler der Handelsakademien Lösungen für reale Problemstellungen von Unternehmen – so auch in Voitsberg.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Klassen 3a und 3it der HAK Voitsberg nahmen an der Styrian Challenge teil und entwickelten neue Ideen für Tourismus-Medien © Rainer Brinskelle

Insgesamt 19 Schülerinnen und Schüler der Klassen 3a und 3it sitzen in vier Gruppen aufgeteilt in der Übungsfirma der Handelsakademie (HAK) Voitsberg. Silke Gigerl vom Innolab an der FH Campus 02, erklärt den Jugendlichen, worum es bei der Styrian Challenge, an der heuer mehr als 400 Schüler der 15 steirischen HAKs teilnehmen, geht: „Das Dienstleistungsunternehmen Next-Incubator, das zur Energie Steiermark gehört, hat uns darum gebeten, ein innovatives Konzept für ein Medium zu entwickeln, das es schafft, möglichst viele Menschen langfristig von einer Tourismusregion zu begeistern.“

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.