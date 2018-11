Die Wirtschaft in Voitsberg erlebt derzeit einen Aufschwung – für eine gesicherte Zukunft im Bezirk braucht es allerdings mehr.

In der WKO ist man mit der Wirtschaftslage zufrieden © Simone Rendl

Österreichweit klagt die Wirtschaft über die kritische Personalsituation und den anhaltenden Mangel an Lehrlingen und ausgebildeten Fachkräften.

Zwar fehlt es auch im Bezirk Voitsberg an Fachkräften, die Lehrlingszahlen stimmen aber. „Wir haben derzeit 471 Lehrlinge in unserem kleinen Bezirk, das ist ein sehr guter Schnitt“, sagt Peter Sükar, Regionalstellenobmann der Wirtschaftskammer Voitsberg. „156 davon haben im vergangenen Jahr mit ihrer Lehre begonnen.“ Damit hat sich die Anzahl der Auszubildenden in der Weststeiermark um 18,2 Prozent erhöht – erfreulich für die Unternehmen im Bezirk. „Wir liegen beinahe um das Doppelte über dem steiermarkweiten Schnitt“, erklärt Sükar.

Lehre gewinnt an Beliebtheit

Die zahlreichen Unternehmen in der Region, die gemeinsam in die Ausbildung der Fachkräfte investieren, tragen ihren Beitrag zu dem Aufschwung bei. Ein weiterer Grund für diesen Trend sieht WK-Steiermark-Direktor Karl-Heinz Dernoscheg in der sich verändernden Einstellung und Einstufung der Lehre: „Inzwischen werden Meisterprüfungen mit einem Bachelor-Abschluss gleichgesetzt. Das hat einen positiven Einfluss auf den Status der Lehrausbildung.“

Sorge bereitet allerdings der Blick auf die nächsten Jahre. „Es gehen doppelt so viele Leute in Pension wie nachrücken. Diese Situation könnte zum Wachstumshemmer werden“, so Gerhard Streit, Leiter der WK-Regionalstelle Voitsberg.

Kernraumfusion

Auf lange Sicht sieht die Wirtschaftskammer für den Bezirk die Lösung in der Zusammenlegung aller fünf Kernraumgemeinden. „Es würde eine Stadt mit 30.000 Einwohnern entstehen und sich auch die Zuschüsse aus dem Finanzausgleich um mehrere Millionen Euro erhöhen“, erklärt Sükar. „Für die Entwicklung der Region wäre ein solcher Schritt ein großer Vorteil.“