Martin Benedikt mit Betreuer Walter Stückler © kk

Geschadet hat es sicher nicht, dass das Abschlusstraining im Gold’s Gym in Huntington Beach in Kalifornien stattgefunden hat. Dort, wo auch die steirische Eiche Arnold Schwarzenegger regelmäßig die Gewichte stemmt. „Das hat mir Selbstvertrauen gegeben, das ist dort vom Feeling her komplett etwas anderes“, schmunzelt der Bärnbacher Martin Benedikt, der vor wenigen Tagen in seiner Klasse (90 Kilogramm Wettkampfgewicht, 1,82 Meter groß) den Weltmeistertitel im Bodybuilding holte. „Ich bin mental nicht so stark. Da hat mir unser Betreuer Walter Stückler enorm geholfen“, meint der 32-Jährige, der seit 16 Jahren in Stücklers Fitness-Studio X-Large in Köflach trainiert.

