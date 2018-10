Facebook

Voitsberger glaubte, die Wohnung eines Nachbarn stehe in Brand - dabei hatte der ein Schnitzel in der Pfanne (Sujetfoto) © Fotolia

Zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand wurden am gestrigen Montag die Rettungskräfte in Voitsberg alarmiert: Polizei, das Rote Kreuz samt Notarzt, sowie die Feuerwehren Voitsberg und Krems rückten aus. "Der Wohnungsbesitzer war sehr verdutzt, als wir angeläutet haben und so viele Einsatzkräfte vor seine Türe gestanden sind", schildert Klaus Gehr, Kommandant der Voitsberger Wehr, und lacht: "Er hat nämlich eigentlich nur ein Wiener Schnitzel in einer Pfanne mit Öl gemacht."

