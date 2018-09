Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Großer Spatenstich auf dem ehemaligen ÖDK-Areal in Voitsberg, das seit Kurzem Innovationspark heißt © Rainer Brinskelle

Am Dienstag, dem 18. September 2018, luden die Bürgermeister Ernst Meixner (Voitsberg) und Bernd Osprian (Bärnbach) sowie Gernot Thürschweller und Rudolf Reicher von der VGI Grundstücksverwertungs GmbH zum Spatenstich auf das ÖDK-Areal in Voitsberg, das inzwischen in Innovationspark umbenannt wurde. Rund ein Drittel der 245.000 Quadratmeter sind bereits verkauft.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.