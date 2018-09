Im Kreuzungsbereich der L 301 mit jener Rampe, die vor dem Supermarkt "Adeg" in Söding hoch zur Landesstraße führt, stießen Montag am späten Vormittag zwei Pkw zusammen. Ersten Informationen zufolge wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr Söding barg die Unfallautos

Montag gegen 11 Uhr am Vormittag kollidierten an einer Kreuzung in Söding (Gemeinde Söding-St. Johann) zwei Pkw. Ersten Informationen zufolge wurde niemand verletzt, kein Lenker wollte von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht werden.

