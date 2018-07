Kleine Zeitung +

Piber Bundesgestüt: Arabische Gäste im Pferdefieber

Botschafter arabischer Länder waren in Piber zu Gast. Die Spanische Hofreitschule will so in Zukunft mehr arabische Gäste anlocken, denn der arabische Raum sei eine zunehmend bedeutende Zielgruppe.