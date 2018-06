Facebook

Hündin Alina ist seit einer Schussattacke in Kroatien gelähmt © Privat

Ein besonderes Fest steigt am kommenden Sonntag, dem 1. Juli, von 9 bis 18 Uhr in Köflach. Im Mittelpunkt steht die Mischlingshündin Alina, die im Februar 2016 ins Tierheim Franziskus gekommen ist. Der Vierbeiner, der aus Kroatien nach Österreich gebracht worden war, hatte nach einer Schussattacke ein Projektil in seiner Wirbelsäule stecken und musste operiert und speziell therapiert werden. Seither lebt Alina bei ihrer Pflegemutter Gabriele Schauko in Rosental, die sich um das querschnittsgelähmte Tier, das mit einem speziellen Rollstuhl unterwegs ist, kümmert.