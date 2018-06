Zum Abschluss des Schuljahres bildet im Sport-Borg Mio in Voitsberg jedes Jahr der Schultriathlon einen der Höhepunkte des Schuljahres. Heuer triumphierte zur Abwechslung ein Techniker.

Mio-Man Patrick Prodan, Josef Pinter und Mio-Woman Laura Ruprechter (von links) © Rainer Brinskelle

Den gesamten Vormittag über duellierten sich die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe des Sport-Borgs Mio in Voitsberg im Rahmen des "Miothlons" in Dreiergruppen. Höhepunkt der sportlichen Schulschlussveranstaltung ist dabei jedes Jahr der "Miothlon", ein Mini-Triathlon am Schul-Sportplatz sowie im angrenzenden Voitsberger Freibad.

