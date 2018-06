Facebook

Die kleinen Darsteller freuen sich bereits auf ihren Auftritt © Simone Rendl

Aufregung herrscht in den Räumlichkeiten der Kinderbetreuungsstelle in Köflach. Kleine Hexen mit Besen wuseln durch die Gänge des Kinderhortes, einige Buben tragen Matrosenmützen und Fußballtrikots. Es sind nur noch wenige Tage bis zum großen Auftritt der jungen Schauspieler in der Köflach-Passage am 28. Juni.