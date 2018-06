Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Alles ums Mittelalter dreht sich von 22. bis 24. Juni bei den Motorsägen-Schnitzkunsttagen in Voitsberg. Zwölf Künstler sind mit dabei.

Elf Künstler und eine Künstlerin werden bei den "Kettensäge-Kunstschnitztagen" ihr Können zeigen © Rainer Brinskelle

Ihre Kettensägen werden von 22. bis 24. Juni wieder elf Motorsägenschnitzkünstler sowie eine -künstlerin aus der Steiermark und Kärnten bei den heurigen „Kettensäge-Schnitzkunsttagen“ in Voitsberg anwerfen. 2013 ins Leben gerufen, wird das spektakuläre Schnitzer-Festival bereits zum fünften Mal Interessierte aus Nah und Fern in den Schlosspark Greißenegg in Voitsberg locken.

