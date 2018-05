Weil ihr Nachbar drei Zeitungsausgaben vor der Haustüre liegen gelassen hatte, schlug eine besorgte Nachbarin Alarm. Die Einsatzkräfte fanden schließlich den 68-Jährigen in der Wohnung am Boden liegend vor. Er wurde ins LKH Voitsberg gebracht.

Neben dem Roten Kreuz waren auch die Polizei Voitsberg und die Feuerwehr Voitsberg im Einsatz © Jürgen Fuchs

Eine aufmerksame Voitsbergin hatte sich Sorgen gemacht, denn am Donnerstagvormittag lagen drei Ausgaben der Kleinen Zeitung unberührt vor der Haustüre ihres Nachbarn. Und das, schildert das Rote Kreuz, sei ungewöhnlich gewesen. Die Dame alarmierte also die Angehörigen des 68-Jährigen, die wiederum die Einsatzkräfte verständigten und sich auf den Weg machten. Und tatsächlich: Der Weststeirer, der alleine lebt, dürfte in seiner Wohnung in Voitsberg zu Sturz gekommen sein. Er wurde leicht verletzt ins LKH Voitsberg gebracht.

Ansprechbar

Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie die Türe verschlossen vor. Die Hausverwalterin, die ganz in der Nähe lebt, bemerkte aber den Trubel und ließ das Rote Kreuz, zwei Polizeibeamte und die Feuerwehr Voitsberg in die Wohnung. Dort fanden sie schließlich den 68-Jährigen am Boden liegend vor. "Der Mann war ansprechbar", schildert Feuerwehrkommandant Klaus Gehr. Gemeinsam mit den drei Sanitätern transportierten die Feuerwehrkameraden den Voitsberger ins Freie. Der Rettung zufolge war der Mann leicht dehydriert und wies eine leichte Verletzung am Arm auf.

Das Rote-Kreuz Voitsberg-Köflach betont, wie wichtig es sein kann, einen sorgsamen Blick auf seine Mitmenschen zu richten. Ältere, alleinstehende Menschen können außerdem eine Rufhilfe anfordern. Bei einem solchen Notfall-Armband setzt der Druck auf den Knopf einen Notruf ab.

