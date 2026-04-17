Eine unter weststeirischer Federführung umgesetzte Innovation wurde am Freitag direkt an der Autobahn in Premstätten bei Graz feierlich eröffnet. Dort hat die Bioenergie Gruppe mit Sitz in Köflach ein Biomasse-Heizwerk samt Nahwärmenetz errichtet. Im ersten Schritt wird damit das angrenzende Werk von ams Osram mit Energie versorgt. „Dadurch konnten wir unseren Bedarf an fossiler Energie um 80 Prozent reduzieren und wir sind unserem Ziel, in den nächsten Jahren zur Gänze CO2-neutral zu werden, wieder einen Schritt näher gekommen“, berichtet Eduard Schirgi, Standortleiter von ams Osram in Premstätten. Insgesamt wurden in das Heizwerk und das Nahwärmenetz zehn Millionen Euro investiert. Rund 2500 Tonnen CO2 werden durch das neue Heizwerk pro Jahr eingespart.

Jakob Edler (Bioenergie Gruppe), Eduard Schirgi (ams Osram), Landesrätin Simone Schmiedtbauer, Bürgermeister Matthias Pokorn und Bernhard Karrer (Bioenergie Gruppe) eröffneten das Biomasse-Heizwerk Premstätten (von links) © Florian Grabenwarter

Vor genau 14 Monaten wurde der Spatenstich für das Großprojekt gesetzt. „Dabei handelt es sich um eine echte Innovation“, betont Bioenergie-Geschäftsführer Jakob Edler. Denn das Biomasse-Heizwerk mit einem 4 Megawatt-Biomassekessel funktioniert mit Rauchgaskondensation und einer Absorptionswärmepumpe. „Die ermöglicht es uns, mehr Energie aus der Biomasse zu gewinnen und das Heizwerk bis zu 30 Prozent effizienter zu nutzen“, erklärt Bernhard Karrer, der ebenso Geschäftsführer der Bioenergie Gruppe ist. Diese Technik kommt so zum ersten Mal überhaupt zum Einsatz und gewährleistet, dass das stärker als in normalen Nahwärmenetzen erhitzte Wasser mit einer Temperatur von 160 Grad Celsius zum ams Osram-Werk geliefert wird. Dort werden etwa die Reinräume, in denen die Sensorik-Chips produziert werden, mit Reindampf klinisch sauber gehalten. In diesen muss rund um die Uhr ein Raumklima mit 22 Grad Temperatur und 45 Grad Luftfeuchtigkeit herrschen.

Damit die Nahwärme in den benachbarten Betrieb mit rund 1500 Mitarbeitern geliefert werden kann, musste die dazwischenliegende A2 bei Premstätten mit der Nahwärmeleitung untertunnelt werden. „Das war eine große Herausforderung, weil aufgrund des unterschiedlichen Geländeniveaus die Leitung 15 Meter unter der Autobahn durchgeführt werden musste. Die Leitungen dafür wurden im Dezember gebohrt“, schildert Jakob Edler.

Von AMS osram wird das Nahwärmenetz dann sukzessive im Gemeindegebiet von Premstätten erweitert. Bereits angeschlossen ist die direkt neben dem Heizwerk befindliche Hundefutter-Produzent „Foggis Hundeleckerli“. Noch im Herbst soll das Hotel und Restaurant Urdlwirt angeschlossen werden, danach folgt das Areal am Seering beim Schwarzl mit Hotels und Unternehmen. Auch Privathäuser werden an das Nahwärmenetz angeschlossen. „Wir sind eine Gemeinde, die stark Erdgas-versorgt ist und für uns bietet das Biomasse-Heizwerk eine Möglichkeit, von fossilen Energieträgern unabhängiger zu werden“, sagt Bürgermeister Matthias Pokorn. Landesrätin Simone Schmiedtbauer streicht die Entwicklung in Richtung Erneuerbarer Energien als unabdingbar hin, denn „der Klimawandel ist Realität. In der Steiermark sind wir auf einem guten Weg, es gibt keine andere Region in Europa, die ein so dichtes Netzwerk an Bio-Heizwerken hat wie die Steiermark.“

Eduard Schirgi, Standortleiter AMS osram Premstätten © KLZ / Rainer Brinskelle

Im Rahmen der Eröffnung wurde auch eine Gedenkminute für Wolfgang Waltl von der Nahwärme Gleinstätten abgehalten. Er hatte das Projekt mit initiiert und geplant. Nur wenige Tage nach dem Spatenstich im November 2024 war er an einem Gehirntumor verstorben. Die Philosophie der Bioenergie Gruppe ist es, solche Projekte immer mit einem lokalen Partner zu errichten und zu betreiben. „In diesem besonderen Fall haben wir die Anteile der Nahwärme Gleinstätten inzwischen aber gekauft“, erläutert Jakob Edler.