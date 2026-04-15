Am 18. und 19. April 2026 geht es im Ratskeller Bärnbach um jede Hundertstelsekunde. Bei der ersten Österreichischen Slotracing-Meisterschaft sucht der Weststeirische Carrera Club die besten Fahrerinnen und Fahrer auf der Carrera Digital 124. „Es ist das erste Event dieser Größenordnung. Wir haben bis zu 72 Startplätze und erwarten Fahrer aus ganz Österreich, Deutschland und der Schweiz“, sagt Organisator René Dezelak.

Bereits die ersten Steirischen Meisterschaften, die im vergangenen November in der Weststeiermark ausgetragen wurden, waren ein voller Erfolg. „Die Austrian Masters bieten eine wunderbare Gelegenheit, sich untereinander zu vernetzen und es besteht die Möglichkeit, sich direkt für die diesjährige Europameisterschaft in Salzburg zu qualifizieren“, sagt Dezelak.

Zuschauer sind am gesamten Rennwochenende herzlich willkommen. Auf sie wartet ein Schätzspiel, bei dem es eine Carrera-Rennbahn im Wert von 500 Euro zu gewinnen gibt. Vor Ort ist außerdem eine Schaubahn aufgebaut, auf der Kinder ihr Geschick beim Steuern der Mini-Boliden entdecken können. Zudem gibt es einen Flohmarkt und Stände von Ausstellern, an denen offizielles Carrera-Merchandise erworben werden kann.

Fotoserie von den Steirischen Meisterschaften 2025:

40 Meter lange Rennbahnen

Die zwei Bahnen für die Meisterschaft sind 38 und 40 Meter lang. Für Kurzentschlossene – egal ob Hobbyfahrer oder Profi – sind derzeit noch ein paar Startplätze verfügbar. Für den U16-Bewerb, der am 18. April um 16 Uhr stattfindet, werden Anmeldungen noch bis Samstagmittag entgegengenommen. „An diesem Bewerb können Kinder und Jugendliche teilnehmen. Die Autos werden vom Club zur Verfügung gestellt und den drei Erstplatzierten winken Sachpreise“, erklärt Dezelak.

Einlass im Ratskeller Bärnbach in der Schulgasse 1 ist ab 11.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.