Ein Highlight des heurigen Schuljahres in der HLW Lipizzanerheimat fand am 9. und 10. April statt: die Aufführung von „Mamma Mia!“ Das Musical war ein großes, gemeinschaftliches Projekt, bei dem alle 150 Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen Jahrgängen ihre kreativen Talente unter Beweis stellen konnten. In enger Zusammenarbeit der freien Wahlfächer Theater und Schulband entstand eine abwechslungsreiche Inszenierung, die Schauspiel, Musik und Tanz verbindet.

Turbulente Hochzeit

Das Stück spielt auf einer kleinen Insel in Griechenland. Im Zentrum der Handlung steht die junge Sophie (Luisa Spieler/Mia Pölzl), die kurz vor ihrer Hochzeit herausfinden möchte, wer ihr Vater ist. Heimlich lädt sie drei mögliche Kandidaten ein (Noah Skorjanc, Jakob Reichnach, Timo Birbaumer/David Jaklitsch), ohne ihre Mutter Donna (Louisa Landschützer/Maja Eichinger) einzuweihen. Zahlreiche Verwicklungen, humorvolle Momente und emotionale Konflikte sind da vorprogrammiert.

„Besonders hervorzuheben ist die aktive Beteiligung der Schülerinnen und Schüler in allen Phasen des Projekts – von der Planung über die künstlerische Gestaltung bis hin zur eigenverantwortlichen Umsetzung auf und hinter der Bühne“, betont Nadine Dokter, die das Projekt gemeinsam mit Chiara Krabichler leitete.

Die beiden Pädagoginnen bedanken sich bei den engagierten Darstellerinnen und Darstellern, der Schulband, den Klassenchören, dem Kreativteam, dem Technikteam sowie allen Helferinnen und Helfern im Hintergrund – vom Bühnenbild über das Plakatdesign bis hin zur Verpflegung.