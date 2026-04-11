Kürzlich bündelten drei Vereine ihre Kräfte und schlossen sich zum EEG-Verbund Lipizzanerheimat zusammen. Hinter den drei Vereinen stehen drei Erneuerbare-Energiegemeinschaften, die regionalen Strom kaufen und zu fairen Preisen weiterverkaufen wollen. „Wir sind Idealisten und wollen nicht nur über die Energiewende reden, sondern diese auch vorantreiben“, sagt Vereinsobmann Andreas Körbisch.

Die Netzgebiete der drei Erneuerbaren-Energiegemeinschaften erstrecken sich über Voitsberg, Krottendorf-Gaisfeld, Ligist, Söding-St. Johann, Mooskirchen, Stallhofen sowie Ortsteile der Gemeinden Bärnbach, Rosental und St. Martin a.W. Am EEG-Verbund können Privathaushalte, Gemeinden, Klein- und Mittelbetriebe sowie Landwirtschaften teilnehmen, die von den Stadtwerken Voitsberg bzw. den E-Netzen Steiermark als Netzbetreiber versorgt werden. „Rund 20.000 Haushalte können in unseren drei Netzgebieten teilnehmen. Die Teilnahme ist einfach und setzt nicht voraus, dass man eine PV-Anlage auf dem Dach haben muss“, betont Körbisch. Aktuell werden sogar gezielt Strombezieher gesucht, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Einspeisern und Verbrauchern sicherzustellen.

Unabhängigkeit von Stromkonzernen

Im Vordergrund steht der gemeinschaftliche Nutzen für die Vereinsmitglieder: Während Strombezieher von günstigeren Strompreisen und der Unabhängigkeit von großen Energieversorgern und Preisschwankungen profitieren, sollen Einspeisende mehr Geld für ihren Strom erhalten. „Uns geht es auch darum, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt“, sagt Kassierin Cornelia Desimini. Laut dem Vereinsvorstand könnten durch die Erneuerbaren-Energiegemeinschaften pro Jahr rund 1,4 Millionen Euro in der Lipizzanerheimat verbleiben, statt an Energiekonzerne außerhalb des Bezirks Voitsberg zu fließen.

Die So-Strom GmbH ist Servicepartner des EEG-Verbunds Lipizzanerheimat und kümmert sich unter anderem um die Erstellung von Rechnungen und Gutschriften. Die Mitglieder können außerdem relevante Energiedaten wie den eigenen Stromverbrauch visualisiert einsehen. Die Tarife für die an den jeweiligen Verein gelieferte und von ihm bezogene Energie können vom Vereinsvorstand quartalsweise festgelegt werden.

Vereine sind nicht auf Gewinn ausgerichtet

Die Mitglieder der Vorstände – neben Körbisch und Desimini sind dies Hannes Kalcher, Michael Kaindl und Christian Bader – engagieren sich ehrenamtlich. Die drei Vereine sind nicht auf finanziellen Gewinn ausgerichtet. Eine Anmeldung ist ab sofort auf der Website eeg-lipizzanerheimat.at möglich. Für den Vereinsbeitritt muss eine einmalige Pauschale von 10 Euro bezahlt werden.