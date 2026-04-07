In den frühen Morgenstunden des Ostermontags, dem 6. April, kam ein Pkw in einer scharfen Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Kurz vor 4 Uhr wurden die Polizei und die Feuerwehr Maria Lankowitz zu dem Unfall im Ortsteil Puchbach alarmiert. Da vom Fahrzeuglenker jede Spur fehlte, begann die Polizei mit den entsprechenden Erhebungen.

Während des gesamten Einsatzes war die Unfallstelle für den Verkehr gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Für die Bergung des Unfallfahrzeugs wurde ein Abschleppunternehmen angefordert. Nach der erfolgreichen Bergung des Pkw banden die Einsatzkräfte der Feuerwehr noch geringe Mengen ausgelaufener Betriebsmittel und reinigten die Fahrbahn.

Nach rund einer Stunde konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden, und die eingesetzten Kräfte wieder einrücken. Die Feuerwehr Maria Lankowitz war mit zwölf Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. Einsatzleiter war Oberbrandinspektor Daniel Gspurning.