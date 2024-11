Der Bergbau, die Gewinnung des „Braunen Goldes der Weststeirer“, ist Geschichte. Ein Wirtschaftszweig, der unseren Bezirk wie kein anderer geprägt hat, ist vor rund 20 Jahren endgültig eingestellt worden. Die weststeirische Kohle und der Fleiß der Kumpel trugen wesentlich zum Wiederaufbau Österreichs nach den beiden Weltkriegen im vorigen Jahrhundert bei. Bis zu 6500 Menschen fanden in unserer Region noch vor wenigen Jahrzehnten Arbeit und Brot im Bergbau. Damals ging es um den 4. Dezember, dem Namenstag der heiligen Barbara, die als Patronin der Bergleute verehrt wird, hoch her. Böllerschüsse kündigten in den einzelnen Revieren den Beginn der Feierlichkeiten an, jeder Betrieb, jede Zeche feierte die Heilige.