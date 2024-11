Packende Gospel-Darbietungen von den besten Stimmen der amerikanischen Südstaaten werden am Sonntag, dem 24. November, ab 19 Uhr bei einem Weihnachtskonzert im Volkshaus Bärnbach geboten. Die Sängerinnen und Sänger des Ensembles „The Christmas Gospel“ machen im Rahmen ihrer Europatournee auch in der Weststeiermark Halt und werden das Publikum mit der Atmosphäre der bekannten Gottesdienste der Black Churches begeistern. Klassik und moderne Soulballaden mit Gefühl und Temperament sorgen für vorweihnachtliche Stimmung und Gänsehautfeeling. Zu hören sind auch Klassiker wie „When the Saints“ oder „Oh Happy Day“. Vorverkaufskarten sind im Kulturcafé Bärnbach oder über Ö-Ticket erhältlich.