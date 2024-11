„Wer spielt am besten Harmonika in der Steiermark?“ heißt es am Samstag, 9. November in der Steinhalle in Lannach: Fünf junge Finalistinnen und Finalisten stellen beim „Steirischen Harmonikawettbewerb 2024“ ihr außergewöhnliches Können unter Beweis. Eine prominente Fachjury kürt den Gewinner oder die Gewinnerin des traditionellen Wettbewerbs. Der ORF Steiermark überträgt den musikalischen Wettkampf bereits zum 29. Mal ab 15.25 Uhr live und österreichweit in ORF 2. Durch die Sendung führt Moderator Paul Prattes.