Vor knapp einem Monat sind im Raum Köflach auf der L 341, der Kainacher Straße, die Baumaschinen aufgefahren. Wie geplant geht nun auch dieses Sanierungsvorhaben in die finale Phase. „Von 5. November bis voraussichtlich 8. November wird der 1,7 Kilometer lange Abschnitt asphaltiert, wofür eine Totalsperre genehmigt wurde. Mit Gesamtkosten von 620.000 Euro wird neben der Fahrbahn auch die in dem Abschnitt liegende Steinbruchbrücke saniert“, informiert Verkehrsreferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang.

Vorab wurde in dem Abschnitt von Kilometer 23,900 bis Kilometer 25,600 bereits im Juni Asphaltgranulat, das von anderen Baustellen beim Fräsen angefallen war, aufgebracht und durch den darüber laufenden Verkehr verdichtet. Am Anfang und Ende des Bauloses wurden höhengebundene Teilbereiche (rund 2000 m2) gefräst. „In Summe werden nun zwölf Zentimeter starke Asphaltschichten eingebaut. Entwässerungs- sowie Kanalschächte werden angepasst, bestehende Granitrandleisten abgetragen, gereinigt und neu versetzt. Hangseitig wird bei den Asphaltierungsarbeiten eine Asphalt-Randleiste ausgeführt. In die neuen Bankette werden Leitpflöcke mitsamt Fundamentsteinen versetzt“, beschreibt Peter Walcher von der Baubezirksleitung Steirischer Zentralraum die anstehenden Arbeiten.

Bei der 55 Jahre alten und 20 Meter langen Steinbruchbrücke (Kilometer 24,449) werden noch unter anderem folgende Sanierungsmaßnahmen gesetzt:

Umleitung

Die Umleitung erfolgt über Gemeindestraßen und großräumig über die L 341, über Kainach – Bärnbach.