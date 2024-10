„Der Andrang war bereits in der Früh enorm“, freute sich Tanja Bocksruker, Mitarbeiterin in der Therme Nova in Köflach. Der Grund für diesen Andrang: Die Therme Nova feierte 20 Jahre ihres Bestehens mit einem Tag der offenen Tür.

Vor 25 Jahren initiierte der Gemeinderat von Köflach mit Bürgermeister Franz Buchegger an der Spitze die Probebohrungen im Piberer Becken nach dem Thermenwasser, meist skeptisch aufgenommen oder gar belächelt. Doch man blieb beharrlich, überwand viele Hindernisse und vor 20 Jahren, im Oktober 2004, wurde der heute uneingeschränkt anerkannte Leitbetrieb durch den damaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer eröffnet.