„Wir dienen den Kindern dieser Welt“ – unter diesem Motto engagiert sich der Kiwanisclub Lipizzanerheimat in unserer Gesellschaft. Nach der außergewöhnlichen zweijährigen Amtszeit des scheidenden Präsidenten Martin Tasotti erfolgte bei der außerordentlichen Jahreshauptversammlung des Kiwanisclubs im Clublokal Walter's Genusswirt in Voitsberg kürzlich die Übergabe des Amtes an den neuen Präsidenten Johannes Binder. Außergewöhnlich war die Amtszeit von Tasotti schon allein deshalb, da das Präsidentenamt normalerweise jährlich übergeben wird.

Martin Tasotti berichtete bei der Versammlung über seine Tätigkeiten und bedankte sich bei den Clubmitgliedern für ihre Mitarbeit und ihren Einsatz für benachteiligte Menschen in unserer Gesellschaft und bat auch weiterhin um tatkräftige Mitarbeit. Zahlreiche finanzielle Unterstützungen für Kinder und Familien konnten in seiner Amtszeit realisiert werden.

Die Mitglieder des Kiwanisclubs Lipizzanerheimat © Kiwanisclub Lipizzanerheimat

Direkter Zugang zu Betroffenen

Er bedankte sich insbesondere bei Clubsekretär Peter Heidinger und Kassier Ernst Pfennich für ihr außerordentliches Engagement. Der neue Präsident Johannes Binder fühlt sich geehrt, diese Funktion im Kiwanisclub Lipizzanerheimat übernehmen zu dürfen und präsentierte eine Vorschau auf das anstehende Clubjahr. Einen Schwerpunkt möchte er auf die Verbesserung des direkten Zugangs zu bedürftigen und in Not geratenen Kindern und Familien legen, da hier oft Schamgefühle eine Rolle spielen.

Ebenso möchte er sich verstärkt für die Suche und Aufnahme von neuen Clubmitgliedern einsetzen sowie Charity-Aktionen forcieren. Er bittet alle Clubmitglieder um tatkräftige Unterstützung in seinem Präsidentschaftsjahr.