„Während des Umbaues war es anfangs schwer, einen Pächter zu finden, deshalb haben wir selbst versucht, das neue Lokal bekannt zu machen, was uns in den eineinhalb Jahren seit der Eröffnung auch gut gelungen ist“, schildert Andreas Albrecher als Eigentümer des Kulturcafés in Bärnbach gegenüber der Hundertwasserkirche. Nachdem der umtriebige Bauhofleiter und Kulturstadtrat auch sonst sehr viel um die Ohren hat, und er in seiner Freizeit auch immer wieder selbst hinter dem Tresen stand, wenn Not am Personal war, suchte Albrecher jemanden, der Erfahrung im Gastgewerbe hat und wurde bei Róbert Vécsey fündig. Er hat das trendige und mit Kunstwerken der Kunstfabrik Lipizzanerheimat geschmückte Kaffeehaus seit kurzem gepachtet.