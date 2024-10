Endlich wieder auf die Bühne! Darauf freuen sich die Mitwirkenden des neuen Generationenmusicals „Mira und das fantastische Spiel“. Ida Hafner und der villahafner Kinderchor haben insgesamt 45 Menschen im Alter zwischen vier und 77 Jahren zusammengebracht, die an den Aufführungen am 5. und 6. Oktober jeweils um 16.30 Uhr in der All-in-One-Halle im JUFA Maria Lankowitz mitwirken. Das letzte Generationenmusical „Himbeerchen X.0“ war wegen der Coronapandemie als Filmprojekt umgesetzt worden, das zwölfte Musical wird nun wieder live vor Publikum gespielt.