Seit August 2022 wird an einer Ortskernentwicklung für die Gemeinde Stallhofen getüftelt. „Die Lebensqualität soll sich verbessern, deshalb war es von Anfang an auch ganz wichtig, dass die Bevölkerung mitmacht“, bekräftigt Bürgermeister Franz Feirer. Beauftragt mit der Planung wurde das Architekturbüro Expedit, das sich etwa mit der Revitalisierung der Grazer Burg oder der Planung der Feuerwache Graz Ost einen Namen machte. Als Projektbegleiter fungieren das Regionalmanagement Steirischer Zentralraum und das LandLabor. Am Donnerstag wurden die Eckpfeiler des neuen Ortskerns im Gemeindeamt Stallhofen präsentiert.