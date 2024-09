Warm anziehen und die Regenjacke nicht vergessen, heißt es an diesem Wochenende für alle, die den schlechten Wetterprognosen in der Steiermark trotzen und Veranstaltungen besuchen wollen. Damit die Besucherinnen und Besucher nicht klatschnass werden, haben viele Veranstalter in der Süd- und Weststeiermark jedoch bereits vorgesorgt und ihre Feste abgesagt. In der Lipizzanerheimat fällt mit dem Köflacher Craft-Beer-Festival eine prominente Veranstaltung fix ins Wasser. „Aufgrund der aktuell schlechten Wetterprognose sehen wir uns leider gezwungen, das Craft Beer Festival 2024 abzusagen“, ist auf der Website der Stadtgemeinde nachzulesen.

Auch die Organisatoren des Kinder- und Familienfestes, das ebenfalls am Samstag in Bärnbach stattfinden sollte, haben ihre Veranstaltung wegen möglicher Unwetter abgesagt. Da auch Wandern bei Regen keinen Spaß macht, wurde die Fußwallfahrt von Stallhofen nach Maria Lankowitz ebenfalls abgesagt.

Silke Valeskini vom Köflacher Stadtmarketing vertröstet Interessierte auf das Craft-Beer-Festival im nächsten Jahr © Karl Mayer

Dorfkirtag in St. Martin a. W. findet statt

Keine Sorgen müssen sich die Besucher des ersten Dorfkirtags in St. Martin am Wöllmißberg machen. Wie die Mitglieder der Landjugend informieren, findet der Kirtag am Sonntag – wie tags zuvor auch das Hüttenfest im Glascenter Bärnbach – bei jeder Witterung statt.

Zelt als Rettung

Das gilt auch für das Erzherzog-Johann-Weinfest in Ehrenhausen am Freitag und Samstag. „Wir haben am Neuen Markt ein großes Zelt aufgestellt. Darunter gibt es kalten Wein und heiße kulinarische Schmankerln“, schmunzelt Bürgermeister Johannes Zweytick. Ebenfalls wetterfest dank eines großen Zeltes ist das große Familienspielefest mit Schwammerlausstellung am Sonntag ab 10 Uhr im Leibnitzer Grottenhof.

Ausweichquartier

In die Saggautaler-Halle verlegt wird am Samstag das große „Steirer mit Herz“-Fest in St. Johann im Saggautal. „Damit können wir die Veranstaltung retten. Wir wandern nur ein paar Meter weiter, das Programm bleibt unverändert“, ist Organisator Marcel Resch froh. Claudia Jung, Francine Jordi & Co. werden ihren Fans somit indoor ordentlich für den guten Zweck einheizen.

Südsteirer „wandern“ drinnen

Kurzerhand umdisponieren werden am Sonntag bei Schlechtwetter auch „Die Südsteirer“. Die geplante Fan-Wanderung wird dann in ein gemütliches Beisammensein im Alten Kino in Leibnitz inklusive Konzert umgewandelt. Los geht‘s in jedem Fall um 10.30 Uhr.