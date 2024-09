Nur noch wenige Tage, dann kehren zahlreiche Schülerinnen und Schüler in der Steiermark zurück in die Klassenzimmer. Auch in der Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft Maria Lankowitz ist die Vorfreude bei Schülern und Lehrkräften naturgemäß groß. Bevor am 9. September das neue Schuljahr beginnt, gibt die langjährige Schulleiterin Margit Langmann noch eine wichtige Veränderung bekannt. „Nach 20 Jahren leidenschaftlicher Arbeit als Direktorin der Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft Maria Lankowitz darf ich ab sofort in den Ruhestand wechseln.“ Ihre Nachfolgerin steht bereits fest: Simone Weber trat am 1. September ihren Dienst als neue Schulleiterin an.