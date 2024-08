Vollmund-Genuss im Kurpark mit Johann Rainer vom Trautentalwirt

Heuer feiert die Kulinarik-Reihe „Vollmund – Vollmond“ Premiere: An fünf besonderen Orten werden Vollmond-Dinner unter freiem Himmel angeboten. Am Dienstag verzauberte Johann Rainer vom Trautentalwirt in Geistthal-Södingberg die Gaumen der Gäste.